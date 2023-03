Pojkbandsstjärna död – blev 47

"Jag vet att Brizz snart tas emot av Rich och Devin. Och jag hoppas att de kan skapa lite sköna ljud tillsammans. Jag skulle verkligen tycka om det", skriver den ende överlevande LFO-medlemmen Brad Fischetti i ett inlägg på Instagram.

LFO, förkortning för Lyte Funkie Ones, är mest kända för hitlåten "Summer girls" från 1999. Året innan släppte gruppen låten "If I can't have you" tillsammans med den svenska artisten Kayo.