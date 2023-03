Kvinnan, som är i 80-årsåldern, har haft omfattande insatser i hemmet. Sammanlagt 157 timmars hemtjänst i månaden. Notan har hamnat på saftiga 1.8 miljoner per år. Det är begripligt att kommunen vill dra ner på kostnaderna genom erbjuda henne särskilt boende för under miljonen per år.