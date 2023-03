Det sjunde inseglet är brutet. Kollapsen är oundvikligt, frågan är bara hur och när. När jag föddes stod domedagsklockan på positiva 17 minuter till midnatt, i dag är vi blott en och en halv minut från undergången. Det är i just en sådan samtid som hyllade tv-serien ”The Last of us” tröstar och botar oss från nihilismen.