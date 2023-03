Måndagens gula vädervarningar om snöfall gäller för stora delar av Svealand, nordligaste Värmland och stora delar av Dalarna samt Västernorrlands och södra Västerbottens kustland. För Skånes del är det främst kulingvindar längs med kusten som ställer till det i båt- och brotrafiken. Det väntas blåsa 15 meter per sekund under måndagen och ungefär lika mycket under tisdagen.