Östlund inför Oscarsgalan: Vi kraschar partyt

Det är bara några dagar kvar nu. Men Ruben Östlund har tillbringat flera veckor i olika omgångar i södra Kalifornien för att marknadsföra sin film för de nästan 10 000 filmarbetare som ingår i Oscarsakademin och som röstar om pristagarna. Ruben Östlund är nominerad för bästa regi respektive manus och "Triangle of sadness" kan dessutom utses till bästa film. I jämförelse med "Top gun: Maverick" och "Avatar: The way of water" är samtidssatiren "Triangle of sadness" en smal film, men Östlund har märkt att uppståndelsen i Hollywood har blivit större och större.

Ruben Östlund på Walk of fame i Hollywood.

– Det är lite som distributören sade när vi fick nomineringen: "Nu har vi kommit och kraschat partyt."

Ruben Östlund har två gånger fått Guldpalmen, det allra finaste priset på filmfestivalen i Cannes. Det är en utmärkelse han håller högt. En Oscar skulle förstås vara rolig att få, men inte slå högre. – Nej, det skulle det inte göra på grund av att den kommer senare i karriären. Nu har jag fått uppleva en viss typ av framgång tidigare i livet och man börjar förstå att det inte förändrar ens liv särskilt mycket, förutom på ett yrkesmässigt sätt.

Ruben Östlunds film "Triangle of sadness" kan få tre Oscarsstatyetter.

Underdog

De stora filmbolagen lägger stora pengar på sina Oscarskampanjer. Östlunds amerikanska distributör har slagit i underläge i marknadsföringen i Los Angeles och anspelat på att "Triangle of sadness" är en satir om rikedom och makt. – Så de har kört en lite tuffare kampanj, där de bland annat har en billboard här där det står ”Wealthy people of privilege, this film is about you, vote for 'Triangle of sadness'". De har gått lite till attack och det är underdogrollen de spelar på lite grann här, säger Östlund och skrattar.

Charlbi Dean och Harris Dickinson i en scen ur "Triangle of sadness". Pressbild.

Han har även fått arrangera en så kallad " table read ", där skådespelare läst manuset till filmen inför publik. Stora namn som Fred Armisen, Nicholas Braun och Alison Brie gestaltade rollerna från filmen. Konceptet att göra filmen som ett scenframträdande gav mersmak.

– Jag har alltid varit nyfiken på teater, jag har många vänner som håller på med det. Så för mig blev det någon sorts debut i att testa om mina texter funkar i teaterform. Det gick väldigt bra, det var väldigt roligt och det var en annan dynamik i rummet än vad jag är van vid, säger Östlund.

Cannesordförande

Trots uppmärksamheten räknas inte Östlund till favoriterna på Oscarsgalan. De flesta experterna tror att dramakomedin "Everything everywhere all at once" ska få flest priser. – Jag har blivit van att gå på de här galorna. Det var väldigt roligt att vi blev nominerade och vi kommer att njuta av galakvällen. Även om vi inte vinner kommer vi att ha en rolig kväll med alla skådespelare och filmarbetare som är med. Förutom sin fru Sina och sina tre barn har Ruben Östlund även sällskap i Hollywood inför galan av flera av skådespelarna, däribland Henrik Dorsin. Ruben Östlund ser sig trots allt som en tillfällig besökare i Hollywood och tänker inte stanna. Han betraktar sig som en europeisk filmskapare och tackar nej till locktonerna från de stora amerikanska filmbolagen för att i stället fortsätta göra sina filmer i Europa. Bland annat blev det precis klart att han ska vara ordförande för prisjuryn på filmfestivalen i Cannes i maj. – Det går inte att få en större bekräftelse från den delen av filmvärlden, säger han. – Cannesfestivalen är platsen för den filmen som jag sysslar med. Det är den arenan som ska vara den viktigaste