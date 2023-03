"Trolltider" får nytt liv i årets julkalender

I Vårby gård utanför Stockholm ligger en stor studio där en sagolik värld har byggts upp. Det är mörkt och svalt i byggnaden och mitt bland all teknik och rekvisita rör sig troll med svarta ögon och spetsiga öron.

Här spelas årets julkalender "Trolltider – legenden om Bergatrollet" in under våren. Det är högt tempo som gäller under inspelningen eftersom 24 avsnitt ska spelas in på tio veckor.

Bland skådespelarna märks kända namn som Kjell Bergqvist, Nour El-Refai och Malte Gårdinger.

– Vi tar minnet av gamla "Trolltider" och översätter det till i dag. Det blir en ny historia men mer spännande. "Sunes jul" ska möta "Sagan om ringen", fast det ska passa för hela familjen, säger Lisa Farzaneh.

Även om det blir en ny berättelse kommer publiken återigen att få bekanta sig med flera rollfigurer som var med redan 1979. Fen Dorabella, den sura häxan Mara, den plikttrogna vätten, den grinige maktmästaren Gorm och det snälla, men lite korkade trollet Kotte, är alla rollfigurer som nu är tillbaka.