Svenskt Näringsliv: Skippa elstöd till norr

Fakta

Regeringen har, efter ansökan från Svenska kraftnät, föreslagit att upp till tio miljarder kronor av de så kallade flaskhalsavgifterna ska återbetalas i elstöd till hushållen.

Gäller för november och december 2022.

Gäller hushåll i hela landet med eget elnätsavtal.

Stöd utgår för 80 procent av den uppmätta förbrukningen i kilowattimmar (kWh) under november och december.

Stödet utgår med 90 öre per kWh i norra Sverige (elområde 1 och 2), med 126 öre per kWh i mellersta Sverige (elområde 3) samt med 129 öre per kWh i de södra delarna av landet (elområde 4).

Källa: Svenska kraftnät