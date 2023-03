Skånska Matilda Gross i huvudroll när ”Trolltider” väcks till liv som ny julkalender

I Vårby gård utanför Stockholm ligger en stor studio där en sagolik värld har byggts upp. Det är mörkt och svalt i byggnaden och mitt bland all teknik och rekvisita rör sig troll med svarta ögon och spetsiga öron.

Här spelas årets julkalender "Trolltider – legenden om Bergatrollet" in under våren. Det är högt tempo som gäller under inspelningen eftersom 24 avsnitt ska spelas in på tio veckor.