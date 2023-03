Fickringningar bakom ökad svarstid på 112

Rekordmånga samtal kom in till SOS Alarm under förra året, nästan 4,1 miljoner – i genomsnitt mer än 11 000 per dygn.

Men många av samtalen hade kunnat undvikas. Var tredje samtal är en felringning, och majoriteten av dessa är så kallade fickringningar, alltså att någon råkar ringa 112 när mobiltelefonen ligger i fickan.

– Större delen av resten är folk som tröttnar på att sitta i kö till exempel, till 1177 eller andra nummer som de tycker tar för lång tid. Då ringer de larmnumret i stället, säger Charlotte Näsström Morén, pressansvarig på SOS Alarm.