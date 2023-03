Elvis barnbarn: Jag har aldrig velat sjunga

Fakta

Ålder: 33 år.

Familj: Maken Ben Smith-Petersen, ett barn.

Bor: I USA.

Yrke: Skådespelare, regissör.

Tidigare roller i urval: "The runaways", "Magic Mike", "Mad Max: Fury road", "American honey", "Logan lucky", "The house that Jack built", "The devil all the time", "The guilty", "The girlfriend experience", "The handmaid's tale", "War pony" (också regi).

Aktuell: I "Daisy Jones and The Six" som strömmas på Amazon Prime från 3/3.