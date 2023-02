Brockovich varnar för följderna efter tågkrasch

– Ni vill bli hörda, men ni kommer att få höra att det är säkert, ni kommer att få höra att ni inte ska oroa er. Men det är bara skitsnack, för ni kommer att oroa er. Samhällen vill bli sedda och hörda och hälso- och miljöriskerna kommer finnas i många år, sade Erin Brockovich under mötet, och fortsatte:

Under torsdagen besökte USA:s tidigare president Donald Trump området och delade ut vattenflaskor och kepsar samt kritiserade Bidenregeringen för hur tågurspårningen hanterats.

Flera stämningar har redan lämnats in mot Norfolk Southern, som är ett av landets största järnvägsföretag. Enligt en undersökning av New York Times har olyckor som företaget är inblandat i ökat under de senaste fyra åren på grund av drastiska nedskärningar som gjorts för att öka vinsterna.