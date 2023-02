Momentet som kan fälla Sverige: ”Mycket kan gå fel”

Sveriges Ebba Andersson, i mitten, strular med sina stavremmar under skidbytet i skiathlonloppet på VM i Oberstdorf. Vid bytet tappade Andersson dyrbara sekunder på Norges Therese Johaug, till vänster, som kunde dra ifrån och vinna guld. Arkivbild.

Ändå verkar själva skidbytet inte vara något som prioriteras på träning. En kontrast mot det svenska skidskyttelandslaget, som ständigt ändrar små, små detaljer för att kapa dyrbara sekunder, tiondelar, hundradelar rentav.

– Det är väl kanske också ett resultat av att det som skidskyttarna gör, det gör de varje tävling och flera gånger per tävling. Vi gör det en gång under ett specifikt lopp, en gång per år, säger Andersson.

Herråkaren William Poromaa tillägger:

– Och man tränar ju på det varje dag egentligen. Jag tar ju av och på de där skidorna mest hela tiden, så nog fan ska jag kunna göra det på en tävling också.

Å andra sidan har det inte gått så bra de gångerna han har försökt. Poromaa har kört två skiathlon, på OS i fjol och på VM för två år sedan. På VM fick han inte på sig sin ena skejtskida ordentligt, och den flög av kort efter bytet.