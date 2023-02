Lika många dog som föddes

Befolkningen ökade med 164 personer jämfört med kvartalet innan. Därmed har Staffanstorp 26 778 invånare.



Jämfört med för ett år sedan har befolkningen ökat med 536 personer. Staffanstorp har haft en positiv befolkningsutveckling under de flesta kvartal sedan millennieskiftet.



Under det fjärde kvartalet flyttade 553 personer till Staffanstorp medan 403 flyttade ut. Kommunen hade med andra ord ett positivt flyttnetto.



Av de 553 som flyttade in kom de allra flesta från Skåne – 482 personer – medan 61 flyttade in från andra län i Sverige och tio invandrade från andra länder. Av de 403 som lämnade kommunen flyttade 339 till övriga Skåne, 44 till andra län och 20 till utlandet.



De flesta som flyttar till Staffanstorp – historiskt sett – brukar komma från andra kommuner i Skåne och de flesta som flyttar från kommunen flyttar också till det egna länet.