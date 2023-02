Fler flyttar från än till Kävlinge

Efter sju raka kvartal av ökande befolkning minskade antalet invånare i Kävlinge under fjärde kvartalet 2022. Befolkningen minskade med åtta personer jämfört med kvartalet innan. Därmed har Kävlinge 32 470 invånare.



Under det fjärde kvartalet flyttade 417 personer till Kävlinge medan 452 flyttade ut. Kommunen hade med andra ord ett negativt flyttnetto. Det har det oftast inte varit historiskt sett. Det är det näst största negativa flyttnettot under ett kvartal på hela 2000-talet i Kävlinge.



De flesta som flyttar till Kävlinge – historiskt sett – brukar komma från andra kommuner i Skåne och de flesta som flyttar från kommunen flyttar också till det egna länet. Såäven nu.



Av de 417 som flyttade in kom de allra flesta från Skåne – 340 personer – medan 37 flyttade in från andra län i Sverige och 40 invandrade från andra länder.