Fler varsel i Skåne än för ett år sedan

272 personer varslades om uppsägning i Skåne under januari 2023. Det är 108 färre än i december. Sett över de tre senaste månaderna har totalt 970 varsel rapporterats i Skåne, vilket är 401 fler än motsvarande period 2022. I början av pandemin, i mars 2020, varslades som mest 2 418 personer under en månad i Skåne.



Skåne tillhör inte de värst drabbade länen. De flesta varslen rapporteras istället i Stockholms län – även med hänsyn tagen till folkmängd. Hn hel del varsel registreras dock i det län där huvudkontoret är beläget och många huvudkontor finns just i Stockholm, även om varslen egentligen kan beröra andra län.



Störst andel av varslen i landet, 1 741 stycken, lades inom branschen för information och kommunikation1. Det är den högsta siffran sedan mars 2020 – i mars 2020 varslades 1 978 personer.