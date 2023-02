Mahomes ledde Kansas City till Super Bowl-seger

Han passade 182 yards under matchen och stod för tre touchdown. Under hans fem säsonger som startande spelade har laget minst nått konferensfinal, och dessutom vunnit två Super Bowl.

USA stannade upp ett par timmar under söndagen (natt mot måndagen, svensk tid) när lagen drabbade samman i Glendale, Arizona.

Även med mer konservativa mätningar, som pekat på omkring 100 miljoner tittare, är det den största årliga idrottshändelsen, sett till antalet tv-tittare. Redan när årets upplaga blåstes igång skrevs historia, då två svarta quarterbackar – förutom Mahomes även Philadelphias Jalen Hurts, 24 – för första gången startade samtidigt i en NFL-final.

Mahomes orsakade en del oroade blickar, då han för tre veckor skadade fotleden, en skada han såg ut att slå upp under matchen och haltande lämnade planen i halvtid. Men han verkade ha fått en effektiv behandling under Rihannas halvtidsshow, och stod för flera viktiga insatser under återstående del av matchen.