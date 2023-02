Rysk storoffensiv kan ha smygstartat

Ukraina och landets allierade i väst har i flera veckors tid förutspått ett omfattande ryskt anfall i närtid – möjligen i tid till årsdagen för kriget, eller åtminstone innan Ukraina förstärks med nya och starkare stridsvagnar.

Ryssland bedöms ha förflyttat många styrkor mot frontområden i öst. På onsdagen sade den ukrainske guvernören i delvis ockuperade Luhansk, Serhij Hajdaj, att det handlar om tiotusentals soldater. Han sade då att den ryska offensiven lär inledas under nästa vecka från tre olika håll.

Men mycket tyder på att den redan har startat, om än gradvis, enligt analytiker vid den USA-baserade tankesmedjan Institute for the study of war (ISW).

"Ryska styrkor har återfått initiativet i Ukraina och har påbörjat sin nästa stora offensiv i Luhansk", skriver de i en dagsrapport om utvecklingen i kriget.