Experter delade om rysk storoffensiv

Institute for the study of war (ISW) bygger sin slutsats bland annat på att Rysslands verksamhet i nordost trappats upp ordentligt längs med fronten som sträcker sig mellan Luhansks och Charkivs län. Minst tre stora styrkor har riktats dit.

Före detta överstelöjtnant Jörgen Elfving är inte lika säker. Enligt honom har ryssarna haft lokala framgångar av begränsad omfattning från januari och fram till i dag, vid sidan av Bachmut där de hårdaste striderna stått.