Handelsbanken föreslår extra utdelning

Fakta

Handelsbanken redovisar en rörelsevinst på 7 510 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2022. Det kan jämföras med vinsten på 6 369 miljoner kronor motsvarande period ett år tidigare. Resultatet före kreditförluster, riskskatten och resolutionsavgifter blev 8 147 miljoner kronor, ett vinstlyft på 23 procent mot ett år tidigare.

Utdelningen höjs till 5:50 kronor från 5 kronor ett år tidigare. Ovanpå det föreslår styrelsen en extra utdelning på 2:50 kronor per aktie – det vill säga sammanlagt 8 kronor per aktie, mot förväntningarna på 8:36 kronor per aktie enligt en sammanställning av prognoser gjord av nyhetsbyrån Bloomberg.

Räntenettot, det banken tjänar på skillnaden mellan in- och utlåningsräntor, lyfte i det stigande ränteläget till 10 630 miljoner kronor, mot 7 735 miljoner kronor ett år tidigare. Snittprognosen för räntenettot låg på 10 440 miljoner kronor. Provisionsnettot föll samtidigt till 2 721 miljoner kronor, ned från 3 163 miljoner ett år tidigare.

Kreditförlusterna under fjärde kvartalet steg till 54 miljoner kronor, mot 9 miljoner kronor ett år tidigare.

Totalt lyfte intäkterna till 14 007 miljoner kronor under kvartalet, upp med 19 procent mot ett år tidigare. För kostnaderna blev det en ökning med 13 procent till 5 860 miljoner kronor.

Källa: Handelsbanken, Bloomberg