Flyget i världen väntas återhämta sig 2023

ICAO räknar med att efterfrågan på de flesta rutter under första kvartalet 2023 kommer att uppgå till samma nivåer som under motsvarande period 2019, och att efterfrågan under slutet av 2023 kommer att överstiga 2019 års efterfrågan med 3 procent. Under 2024 beräknas den globala efterfrågan på flygresor öka till 4 procent mer än under 2019.