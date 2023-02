Över 5 000 varslades i januari

Under hela januari i fjol varslades lite drygt 1 400 personer, men sedan dess har antalet per månad ökat successivt.

Det finns än så länge ingen uppdelning per län eller branscher när det gäller varslen, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Under januari månad berördes 5 328 personer av varsel om uppsägning, enligt preliminära siffror från Arbetsförmedlingen.

Under vecka 5 fick 8 324 personer ett jobb, medan 716 personer påbörjade en reguljär utbildning, enligt Arbetsförmedlingen. Under veckan skrev även 9 981 personer in sig som arbetslösa, vilket gör att antalet inskrivna som arbetslösa nu uppgår till 342 588 personer.

Enligt Arbetsförmedlingen motsvarar det en arbetslöshetsnivå på 6,6 procent.