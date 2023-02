Kina öppnar gräns mot Hongkong

Myndigheterna slopar även tidigare rådande krav på bland annat covidtestning och begränsningar av antalet personer som släpps in i landet.

Redan i början av januari hävde Kina de tidigare stränga karantänkraven och lättade på de hårda gränsrestriktionerna som under de senaste tre åren rått vad gäller resande mellan Hongkong och det kinesiska fastlandet. 50 000 Hongkongbor tilläts då dagligen korsa gränsen efter att först ha registrerat sin resa på nätet, medan 10 000 tilläts ta sig in i landet in via flyg eller båt utan något krav på registrering.