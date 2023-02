Blomsterbergs cup rullar vidare - besviket Trollenäs ute

Mitten av Grupp 3 sparkades igång med ett böljande möte mellan Trollenäs och Höörs IS 1. Höör tog tag i taktpinnen, sköt in 1-0, men släppte strax in 1-1 på ett långskott. En ställning som stod sig fram till slutskedet av matchen. Där stod ett effektivt Höör för två snabba mål, bara för att bjuda in Trollenäs till en spännande avslutning med ett slarvigt 3-2 mål.