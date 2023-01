Jakten på hundförgiftaren pågår febrilt – men polisen varnar: ”Att själv agera är inte att rekommendera”

Förståelsen har dock en viss gräns. Att uppmana till våld eller att utsätta någon annan för våld är såklart inte acceptabelt, berättar Norling.

– I detta måste man tänka efter så att man inte gör något som kan skada en själv eller någon annan. Man måste vara otroligt varsam med personuppgifter och vara väldigt försiktig så att man själv inte begår något brott i det här. Att handgripligen ge sig på någon är inte någonting som man kan göra, säger Norling.

Hur ser det ut med envarsgripande?

– Att själv agera är inte att rekommendera. Vad vi har sagt att vi behöver från polisens sida är att någon ser detta på bar gärning. Då kan jag garantera att alla tillgängliga patruller kommer att komma på en gång, säger han.

Gärningsmannen arbetar under skydd av mörker. Ännu finns inga spår av gärningsmannen. Någon teknisk bevisning har visat sig svår att säkra. Malmöpolisen har fått in 150 anmälningar som faller under rubriceringen ”förgörelse”.

– Det har tyvärr visat sig vara väldigt väldigt svårt att säkra teknisk bevisning på brödet eller föremålen i. När vi tittar på bullarna är de hemgjorda. De har genomgått en process som förstör spåren för oss, säger Norling.