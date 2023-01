Frisör och tandläkare bort – hyreslägenheter in

– Vi ska försöka ha lite av ett digitalt koncept. Hyresgästerna ska kunna styra exempelvis sin belysning och sina eluttag via telefonen. Och om det blir vattenläckage ska man få en varning i telefonen, likadant med brandlarmet, berättar Fredrik Mårtensson.

Bygglovsansökan lämnades nyligen in till Eslövs kommun. Ebo ska komplettera med handlingar och kör parallellt igång med projekteringen. Under första halvåret räknar man med att kunna genomföra upphandling av entreprenör, och byggstart skulle kunna ske under tredje kvartalet i år.

Hyrorna är ännu inte förhandlade men det kommer att bli nyproduktionsnivå på hyran, ungefär i samma nivå som Ebos lägenheter intill, nybyggda kvarteret Slaktaren.