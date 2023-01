Nu är Smart Little Village tillbaka i Skurup

Smart Little Village är namnet på en konferens som har fokus på mindre kommuner mellan 5 000 och 50 000 invånare och deras utvecklingspotential. Nu gästar den Skurup ännu en gång.

För tredje året sedan 2017 siktar kommunen på att kunna genomföra Smart Little Village i Skurup. Som så mycket annat under pandemin har man tvingats att skjuta fram den här landsbygdskonferensen under två år. Men nu arbetas det för fullt med ett genomförande torsdagen den 20 april.