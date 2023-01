Fler danskar handlar i Skåne

Medan 2021 blev ett relativt stabilt år för den dansk-svenska kronkursen, ökade gapet återigen mellan den svenska och danska kronan markant under 2022. Den svenska kronan föll under året från 1,38 till över 1,50 SEK i början av 2023 mot den danska kronan. Med undantag av en under en kort period i mars 2020, är detta den största valutaskillnaden sedan finanskrisen 2009.