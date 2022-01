Murray utslagen – föll i tre raka set

På herrsidan har Skåne totalt nio platser. Åtta av dessa går till de åtta främsta lagen enligt rankingen (Lunds BK, Torns IF, IFK Malmö, Österlens FF, Ängelholms FF, Eskilsminne IF, BK Olympic och Hässleholms IF) och den nionde till laget med bäst fair-play-placering (IFK Simrishamn).