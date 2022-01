Lund skrällde i Skånederbyt

– Vi vill mer tillbaka till den hockey Leksand ska spela – diktera villkoren och inte anpassa oss alltför mycket efter motståndarna. Det blev lite så under en längre period i december, och det genomsyrade vårt spel också. Vi har pratat om det och vill hitta tillbaka till de styrkor vi har i det här laget – och det tycker jag att vi har gjort så här långt, sade comebackande Jon Knuts – första matchen sedan i november – till C More efter den första perioden.