Lill Lindfors återvänder till musikalscenen

"Du tillhör det gamla New York, my dear. Glöm aldrig det". Agnes Van Rhijn (Christine Baranski på gott humör) kommer snabbt till saken när hennes unga, panka, brorsdotter Marian har kommit till stan. Klev man inte av The Mayflower med de andra engelska puritanerna kan man glömma att man någonsin blir betraktad som annat än skräp.