En livshotande skadad efter brand i Kramfors

Under tidig förmiddag var 946 kunder utan el på ön, enligt Gotlands energi, som räknar med att samtliga hushåll ska ha strömmen tillbaka före klockan 12. Fåröfärjan har ställt in sina avgångar. Även för färjan mellan Visby och Nynäshamn ställs samtliga avgångar in under morgonen och förmiddagen på grund av ovädret, skriver SVT Nyheter Öst.