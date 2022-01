Fångar den klaustrofobiska tonen

Även Fat Joe, Kelly Rowland och Killer Mike har nu skrivit under ett brev till stöd lagförslaget som presenterades i november, skriver Rolling Stone. Lagförslaget är ett initiativ från tre demokratiska politiker. En av dem, senatorn Brad Hoylman, framhåller att ingen misstänker att Johnny Cash “shot a man in Reno just to watch him die“ eller att David Byrne är en “psycho killer“.