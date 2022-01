"Evenemangsstödet är ett skämt"

Han föddes 1948, växte upp under Jim Crow-eran i North Carolina, och kom att ägna större delen av sitt liv åt just mode. Förutom arbetet på Vogue blev han domare i amerikanska "Next top model" och 2008 även familjen Obamas egen moderådgivare. 2020 kritiserade han dock familjen Obama offentligt efter att det tidigare presidentparet, trots pandemin, hade haft en födelsedagsfest. Intervjuad i New York Times jämförde André Leon Talley paret Obama med Marie Antoinette.