Vill slopa program med för få sökande

Division 4 nordvästra: Bjärreds IF, Borstahusens BK, Dösjöbro IF, FK Besa, Fortuna FF, Hyllinge GIF, IK Wormo, Klippans Förenade FF, Kågeröds Boif, Lunds SK, Råå IF, Västra Karups IF.

Division 4 sydvästra: BK Flagg, Bunkeflo FF, Dalby GIF, FC Bellevue, FC Trelleborg, Husie IF, IFK Klagshamn, KSF Kosova, Kulladals FF, Linero IF, Staffanstorp United FC, Södra Sandby IF.

Division 4 östra: Broby IF, Glimåkra IF, Gärsnäs AIS, Ifö Bromölla, Lunnarps BK, Sankt Olofs IF, Tomelilla IF, Vanneberga IF, Veberöds AIF, Ystads IF, Åhus Horna BK, Öja FF.

Division 5 nordvästra: Billesholms GIF, Bjuvstorps FF, Båstads GIF, Croatia Helsingborg KIF, Ekets Goif, Förslövs IF, Helsingborgs AIS, Kullavägens BK, Munka Ljungby IF, Strövelstorps GIF, Vikens IK, Ödåkra IF.

Division 5 nordöstra: Bjärnums Goif, Edenryds IF, Hanaskogs IS, Hjärsås/Värestorps IF, Hästveda IF, IFK Knislinge, IFK Osby, Mala IF, Nävlinge IF, Sibbhults IF, Tosteberga/Nymölla IF, Vilans Bois.

Division 5 västra: BK Landora, Furulunds IK, Glumslövs FF, Höörs IS, Marieholms IS, Ramlösa Södra IF, Stattena IF, Stehags AIF, Svalövs BK, Teckomatorps SK, Trollenäs IF, Tågarps AIK.

Division 5 östra: Blentarps BK, Borrby IF, Brösarps IF, Esperöds SK, Hörby FF, Rörums SK, Sjöbo IF, Spjutstorps IF, Tollarps IF, Vanstads IF, Wä IF, Yngsjö IF.

Division 5 sydvästra: AIF Barrikaden, Bosnien Hercegovinas SK, Heleneholms SK, Kvarnby IK, Limhamns FF, Lunds Bois, Malmö IK, NK Croatia, Saba Palestina KIF, Teknologkårens IF LTH, Tygelsjö IK, Vellinge FF.

Division 5 södra: Anderslövs Boik, BK Skansen, FC City Trelleborg, FC Näset, Genarps IF, IFK Ystad, Janstorps AIF, Rydsgårds AIF, Skegrie BK, Skurups AIF, Sogk Charlo, Svedala IF.

Division 6 nordvästra A: Grevie GIK, Hjärnarps GIF, Hovs Goif, Höganäs BK, IF Salamis, IFK Rössjöholm, Jonstorps IF, Skäldervikens IK, Vegeholms IF, Väsby FK, Västra Karups FK.

Division 6 nordvästra B: Allerums GIF, Eskilsminne DFF, FC Kopparmöllan, FC Örkelljunga, HF Olympia, Ilyrien IF, Kvidinge IF, Medina IF, Stattena IF Akademi, Vedby/Rönne IF, Össjö IS.

Division 6 norra A: Farstorps Goif, Finja IF, Jägersborgs IF, Lönsboda Goif, Treby IF, Trepca FC Hässleholm, Vankiva IF, Vinslövs IF, Vittsjö GIK, Wisseltofta IF.

Division 6 norra B: Hörja IF, Linderöds IF, Ljungbyheds IF, Norra Rörums GIF, Perstorp Bälinge IK, Skepparslövs IF, Sösdala IF, Tjörnarps Boif, Tyringe IF, Venestads IF.

Division 6 västra: Alegria FK, Asmundtorps IF, Billeberga GIF, BK Fram, Bosna FF, Ekeby GIF, Gantofta IF, Helsingborg Östra IF, Häljarps IF, Vallåkra IF, Örnar FK Landskrona.

Division 6 mellersta: Askeröds IF, Gof IF, Hardeberga BK, Harlösa IF, Kävlinge Harrie FF, Löberöds IF, Lödde FF, Skatteberga FC, Snogeröds IF, Team Sandby IF, Torna Hällestads IF.

Division 6 nordöstra A: Balsby SK, Fjälkinge IF, IK Kamp, Kiaby IF, Näsby IF, Näsums IF, Ovesholms IF, Viby IF, Vinnö IF, Önnestad Boif.

Division 6 nordöstra B: Degeberga Goif, Everöds IF, Gärds Köpinge IF, Huaröds IF, Svensköps IF, Vanneberga FF, Vittskövle IF, Åhus IF, Åsums BK, Önneköps IF.

Division 6 sydvästra A: AC Kvarnby, FC Möjligheten, FC Möllan, FF Vuk, Hyllie IK, KSF Srbija Malmö, Lindeborgs FF 1948, Liria IF, Malmö United KF, Oxie SK, Turkisk Center FF.

Division 6 sydvästra B: Arlövs BI, Bara Goif, FC Helsingkrona, Hallands Nations FF, Holmeja IS, Klågerups GIF, Lunds FF, Skabersjö IF, Skånekurd FF, Uppåkra IF, Västra Ingelstads IS.

Division 6 södra: Gislövs IF, Gylle AIF, Klagstorps IF, Köpingebro IF, Lilla Beddinge BK, MF Pelister, Skanör Falsterbo IF, Skivarps Goif, Svenstorps IF, Sövestads IF, Östra-Torp Smygehuk FF.