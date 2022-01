Tysk virolog: Pandemin kan ebba ut under 2022

Med sitt isolerade läge och till stor del stängda gränser har Australien klarat sig mycket bättre under pandemin än många andra länder. Antalet dödsfall per 100 000 invånare ligger på knappt 11, vilket kan jämföras med drygt 150 i Sverige. Just nu är dock dödligheten i relation till befolkningen något högre i Australien än i Sverige, enligt sajten Statistas sammanställning.