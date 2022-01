Kritisk mot förbundet – nu lägger hon av

"Idrottsförbund och föreningar har redan upparbetade arbetssätt från tidigare under pandemin för att kunna genomföra smittsäkra evenemang med publik som håller avstånd vilket vi också tydligt framfört i våra dialoger med regeringen och Folkhälsomyndigheten. Att idrotten nu ges förtroendet att ta in 500 åskådare per sektion är mycket positivt", säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet (RF).