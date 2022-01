En anhållen efter skottlossning i Helsingborg

Under 2021 avslogs 211 ansökningar av det skälet – ett rekord, och avslagen har stadigt ökat under åren. Att skaffa en personlig registreringsskylt kostar 6 200 kronor, men att ansöka är gratis och lätt att göra. Just den kombinationen kan förklara att fler skyltförslag hamnar i papperskorgen.