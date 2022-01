Var inte blyg med dina bedrifter

Tyvärr var det ju allhelgonadagen redan i måndags, men kanske funkar fortfarande Bondepraktikans metod att förutspå vintern genom att just den dagen hugga ett spån av bok - torrt spån, varm vinter, blött spån, kall vinter. Oavsett dag kan du i alla fall ta dig en sup under en ek - gör under för hälsan, tydligen. Och lider du av fotsvett är det lätt fixat - gör en käpp av asp och lägg tre asplöv i varje sko, varpå du går tre varv (obs motsols) runt närmsta kyrka.