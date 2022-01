Effektivt Oskarshamn besegrade Malmö

Oskarshamns mål sattes av Fredrik Olofsson i powerplay nio minuter in i andra perioden, Tomas Zohorna 1.56 in i tredje perioden och Kim Rosdahl i spel i numerärt underläge 4.23 in i den avslutande akten. Bortalaget Malmös 1–2-reducering gjordes av Emil Sylvegård mellan hemmalagets 2–0- och 3–1-mål.