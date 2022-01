Caravaggio till salu i "århundradets auktion"

Det totala antalet biobesök i Sverige under 2021 var 6 027 312, jämfört med 5 666 632 under 2020 och 15,9 miljoner 2019.

På listan över samtliga filmer toppar tre amerikanska filmer: "No time to die", "Spider-Man: No way home" och "Dune". Därefter letar sig svenska "Sune – Uppdrag midsommar" in på fjärdeplatsen och "Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton" ligger på tionde plats.