Digitalt bokmys för unga

– Det står på min att-göra-lista att jag ska komma tillbaka och föreläsa eller någonting liknande, lovar Ellen Berg. Men nu måste hon tillbaka till studion i Stockholm efter föräldraledigheten och ska fokusera på att skola in sin son på förskolan, flytta till en större lägenhet i huvudstaden och köra under repetitionerna av ”I can´t get enough”, ett av årets bidrag i Melodifestivalen. Det blir fjärde gången som Ellen medverkar i Melodifestivalen på ett eller annat sätt. Hon står gärna på scenen och sjunger men än så länge nöjer hon sig med att hålla sig lite i bakgrunden.