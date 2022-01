Sida med Spindelmannen såld för superbelopp

Deltävling 1 – 5/2

1. Malou Prytz – "Bananas"

2. Theoz – "Som du vill"

3. Shirley Clamp – "Let there be angels"

4. Omar Rudberg – "Moving like that"

5. Danne Stråhed – "Hallabaloo"

6. Cornelia Jakobs – Hold me closer

7. Robin Bengtsson – "Innocent love"

Deltävling 2 – 12/2

1. Liamoo – "Bluffin"

2. Niello & Lisa Ajax – "Tror du att jag bryr mig"

3. Samira Manners – "I want to be loved

4. Alvaro Estrella – "Suave"

5. Browsing Collection – "Face in the crowd"

6. John Lundvik – "Änglavakt"

7. Tone Sekelius – "My way"

Deltävling 3 – 19/2

1. Cazzi Opeia – "I can’t get enough"

2. Lancelot – "Lyckligt slut"

3. Lisa Miskovsky – "Best to come"

4. Tribe Friday – "Shut me up"

5. Faith Kakembo – "Freedom"

6. Linda Bengtzing – "Fyrfaldigt hurra!"

7. Anders Bagge – "Bigger than the universe"

Deltävling 4 – 26/2

1. Anna Bergendahl – "Higher power"

2. Lillasyster – "Till our days are over"

3. Malin Christin – "Synd om dig"

4. Tenori – "La Stella"

5. Medina – "In i dimman"

6. Angelino – "The end"