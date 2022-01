Tsitsipas: "Djokovic spelar efter egna regler"

Svenska fotbollförbundet har sedan tidigare stängt av den ex-allsvenske spelare från all idrottsutövning i Sverige i fyra år. Nyligen meddelade Fifa (Internationella fotbollsförbundet) att han stängs av från all fotbollsutövning i hela världen under samma tidsperiod, rapporterar SVT Sport. Spelaren ska ha överklagat de båda besluten till Riksidrottsnämnden respektive Fifas överklagande-kommitté.