Lantbruksfastigheten på Västerstad 7500 i Hörby såld igen – andra gången på kort tid

Kvinnan föddes i Irak och kom till Sverige som liten och växte här upp i Västsverige. Under 1990-talet utbildade hon sig till sjuksköterska, träffade sin blivande make, pojkens far, och konverterade till islam. Flera bekanta som förhörts under utredningen beskriver henne senare som strikt och mån om att praktisera rätt islam.