Frågan om prideflagga anses besvarad

Under de senaste 20 åren som man har samlat in julgranar har man i snitt fått in 20 000 kronor till klubbkassan varje år. Men i fjor blev det alltså ett rejält rekord till följd av corona-pandemin. Mindre samlingar vid julfirandet innebar att fler hushåll skaffade gran - som sedan behövde forslas bort. Vill man att Lions ska hämta granen så kostar det 50 kronor, som oavkortat går till hjälpverksamheten.