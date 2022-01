Bonhams köper Bukowskis

Earl Swavey växte upp i södra Los Angeles och debuterade 2013 med sin mixtape "Business before pleasure (BBP)", vilket ledde till att rapparen Asap Yams tog sig an honom som en mentor innan denne dog i en överdos 2015. Förra året gav Earl Swavey ut hela tre album, "The dirtiest", "Unphuckwithable" och "Gangland 4".