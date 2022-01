Tusentals vaccindoser fick slängas i Luleå

Forskarna, som publicerar sina rön i Proceedings of the National Academy of Sciences, konstaterar att däggdjurens ansikte måste ses som en evolutionär nyhet i livets historia på jorden. Näsan, eller nosen, är en högst kuriös utväxt som utvecklades i samband med att den moderna däggdjurslinjen såg dagens ljus för drygt 160 miljoner år sedan, under juraperioden när dinosaurierna dominerade jordens ekosystem.