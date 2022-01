Skolan startar som vanligt i Lund

Lundapolisen tog i helgen hand om två inbrott. Den första, som skedde på Soldat Kåses gata, upptäcktes i fredags av ett paketbud. En polispatrull åkte till adressen och kunde konstatera att tjuven eller tjuvarna tagit sig in genom att slå in balkongdörrens ruta. De boende är inte hemma. Inbrottet ska ha skett någon gång under perioden 30 december till den 7 januari.