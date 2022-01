Premiären för Zlatan-filmen flyttas fram

För Malmö stadsteater innebär det till exempel att föreställningen The world is full of married man, som spelas i samarbete med Malmö dockteater och på dockteaterns lilla scen, nu kan ta in betydligt färre i publiken. Detta gäller även teaterns kommande föreställning Gasljus: Malmö som spelas i replokalerna på Stadt Hamburggatan i Malmö. Gasljus: Malmö är dessutom dubbelt drabbad eftersom urpremiären nu på lördag, 15 januari, måste skjutas fram till 19 januari på grund av sjukdom.