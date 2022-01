Baldwin: "Jag samarbetar med utredarna"

Enligt The Guardian har 36-åriga Mara skrivit på för filmen om Audrey Hepburns dramatiska liv. Hepburn föddes 1929 som dotter till en nederländsk baronessa och en brittisk diplomat. Under uppväxten i det naziockuperade Nederländerna levde Hepburn med antaget efternamn, av rädsla för att avslöja sina brittiska rötter. Samtidigt samlade hon in pengar till motståndsrörelsen och förmedlade hemliga meddelanden i sina balettskor.